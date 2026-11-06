Пассажиры самолётов рискуют лишиться денег и документов ещё до прибытия в пункт назначения. Особенно внимательными стоит быть во время ночных перелётов, когда большинство людей спит. Как защитить свои вещи от кражи, Life.ru рассказала туристический эксперт, владелица турагентства Виктория Подольская.

По словам специалиста, злоумышленники могут присматривать будущих жертв ещё в аэропорту. Например, когда путешественники достают кошельки у выхода на посадку или расплачиваются за покупки в Duty Free. Поэтому крупные суммы наличных лучше заранее распределить по разным местам.

Не демонстрируйте крупные суммы денег и дорогие кошельки в очереди на гейте. Пересчитывайте и распределяйте финансы заранее, дома или в отеле, чтобы в аэропорту и на борту не привлекать к себе лишнего внимания наводчиков. Виктория Подольская Турэксперт, владелец турагентства, опытный путешественник

Особую осторожность эксперт рекомендует соблюдать во время длительных ночных рейсов. Когда в салоне выключают свет и пассажиры засыпают, воры могут открывать багажные полки под предлогом поиска пледа или лекарств. Поэтому оставлять там документы и деньги крайне рискованно.

«Паспорт, наличные деньги и банковские карты никогда, ни при каких условиях не должны оставаться на верхней полке, даже внутри закрытого рюкзака. На время сна перекладывайте деньги и документы в поясную сумку (кросс-боди), которая физически надета на вас», — подчеркнула собеседница Life.ru.

Другой вариант — убрать небольшую сумку с ценностями под впереди стоящее кресло, если это разрешено правилами авиакомпании. Однако самым надёжным решением Подольская считает сумку через плечо, которая постоянно находится на теле пассажира.

Есть и ещё одна хитрость — правильно выбрать место для ручной клади. Турэксперт советует не ставить рюкзак с ценностями непосредственно над своим креслом, поскольку следить за ним оттуда неудобно.

«Убирайте ручную кладь на полку напротив вас или через один ряд вперед. Таким образом, сумка будет находиться в поле вашего прямого зрения. Если кто-то решит открыть полку и «покопаться» в чужих вещах, вы сразу это увидите», — объяснила она.

Кроме того, путешествующим вместе взрослым лучше не хранить все деньги у одного человека. Если кошелёк или сумка пропадут, остальные участники поездки не останутся совсем без наличных.