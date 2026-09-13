Восемь раз на одни грабли: Москвич годами неправильно пользовался презервативами и заражался ЗППП

Москвич восемь раз лечился от хламидиоза из-за одной и той же ошибки — презерватив он надевал только перед эякуляцией. Причину повторных заражений удалось выяснить лишь после разговора с венерологом, сообщает Mash.

После каждого курса терапии инфекция спустя некоторое время возвращалась. Врач стал подробно расспрашивать 26-летнего пациента о его половой жизни и способах защиты. Тогда выяснилось, что мужчина считал достаточным использовать презерватив лишь непосредственно перед семяизвержением.

Венеролог объяснил ему, что барьерная контрацепция должна применяться с самого начала полового акта. В противном случае риск передачи инфекции сохраняется. Именно неправильное использование презервативов и приводило к повторным заражениям.

Хламидиоз относится к распространённым инфекциям, передающимся половым путём. Согласно приведённым каналом российским клиническим рекомендациям, в 2021 году в стране регистрировали 17,9 случая заболевания на 100 тысяч человек. При этом инфекция нередко протекает без заметных симптомов.

Из-за этого заражённый человек может чувствовать себя нормально и не подозревать о заболевании. Одновременно он способен передавать инфекцию партнёру. Отсутствие выраженных признаков поэтому не означает, что заражения нет.

Раньше сообщалось, что в России наблюдается резкий рост заболеваемости сифилисом. Это происходит на фоне общего снижения распространения инфекций, передающихся половым путём. С 2020 года число случаев заболевания выросло на 64%. Основной прирост фиксируется среди мужчин старше 40 лет. Эксперты связывают ситуацию с несколькими факторами. Среди них — рост цен на презервативы и снижение их продаж.