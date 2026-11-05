Полив янтарной кислотой или лимонной водой не вернёт к жизни погибшую орхидею, рассказала садовод Татьяна Олейник. По её словам, популярные в Сети растворы способны поддержать только живой цветок, испытывающий стресс.

«Если мы говорим про янтарную кислоту или кислую лимонную воду, это может только поддержать живое растение, воскресить его никакой полив не сможет. Это однозначно преувеличение и рекламный ход», — подчеркнула собеседница 360.ru.