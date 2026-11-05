«Воскресить полив не сможет»: Садовод разоблачила рекламный ход об уходе за цветами
Садовод Олейник: Янтарная кислота не поможет оживить погибшую орхидею
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Полив янтарной кислотой или лимонной водой не вернёт к жизни погибшую орхидею, рассказала садовод Татьяна Олейник. По её словам, популярные в Сети растворы способны поддержать только живой цветок, испытывающий стресс.
«Если мы говорим про янтарную кислоту или кислую лимонную воду, это может только поддержать живое растение, воскресить его никакой полив не сможет. Это однозначно преувеличение и рекламный ход», — подчеркнула собеседница 360.ru.
Ранее цветоводам рассказали, как защитить домашние растения от горячих батарей и сухого воздуха. Горшки лучше убрать из прямого потока тепла, сохранив достаточное освещение. Поливать по летнему расписанию осенью и зимой не стоит.