Цветы под защитой: Хозяйкам подсказали неожиданных союзников в борьбе с вредителями

Пауки в квартире помогают защищать комнатные цветы от вредителей, рассказал зоолог Илья Гомыранов. По его словам, они ловят тлю и трипсов, которые повреждают растения.

Кроме того, пауки охотятся на мух, комаров и мошек, сокращая численность мелких беспозвоночных в доме.

«И при этом они не приносят вреда», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее биолог посоветовал не уничтожать пауков-летунов, попавших в дом. Чтобы вынести такого гостя наружу, достаточно аккуратно накрыть его стаканом и подложить лист бумаги. Сократить число случайных визитов помогут москитные сетки.