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Опубликовано 10 октября, 17:29

Цветы под защитой: Хозяйкам подсказали неожиданных союзников в борьбе с вредителями

Зоолог Гомыранов: Пауки защищают комнатные растения от тли и убивают комаров

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пауки в квартире помогают защищать комнатные цветы от вредителей, рассказал зоолог Илья Гомыранов. По его словам, они ловят тлю и трипсов, которые повреждают растения.

Кроме того, пауки охотятся на мух, комаров и мошек, сокращая численность мелких беспозвоночных в доме.

«И при этом они не приносят вреда», — подчеркнул собеседник 360.ru.

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Ранее биолог посоветовал не уничтожать пауков-летунов, попавших в дом. Чтобы вынести такого гостя наружу, достаточно аккуратно накрыть его стаканом и подложить лист бумаги. Сократить число случайных визитов помогут москитные сетки.

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Борис Эльфанд
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