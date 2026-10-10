Цветы под защитой: Хозяйкам подсказали неожиданных союзников в борьбе с вредителями
Зоолог Гомыранов: Пауки защищают комнатные растения от тли и убивают комаров
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пауки в квартире помогают защищать комнатные цветы от вредителей, рассказал зоолог Илья Гомыранов. По его словам, они ловят тлю и трипсов, которые повреждают растения.
Кроме того, пауки охотятся на мух, комаров и мошек, сокращая численность мелких беспозвоночных в доме.
«И при этом они не приносят вреда», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Ранее биолог посоветовал не уничтожать пауков-летунов, попавших в дом. Чтобы вынести такого гостя наружу, достаточно аккуратно накрыть его стаканом и подложить лист бумаги. Сократить число случайных визитов помогут москитные сетки.
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