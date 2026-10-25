Предложение Владимира Зеленского заморозить конфликт с Россией по нынешней линии фронта свидетельствует об ухудшении положения Киева. Ещё год назад политик не стал бы рассматривать такой вариант урегулирования, однако теперь допускает условия, которые прежде отвергал, заявила украинский историк Марта Гавришко в соцсети X.

«Вот так, значит, выглядит «победа» Украины. Настоящий шедевр, не правда ли?» — прокомментировала историк инициативу Зеленского.

По мнению Гавришко, изменение позиции украинского лидера связано с растущими трудностями, с которыми сталкивается Киев. Историк считает, что положение Зеленского ухудшается с каждым месяцем, вынуждая его пересматривать прежние подходы к возможному мирному соглашению.

При этом исследовательница усомнилась, что готовность Украины остановить боевые действия на нынешних позициях произведёт впечатление на Москву. По её оценке, даже подобные уступки могут оказаться недостаточными для достижения договорённостей.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский согласился заморозить конфликт по нынешней линии фронта. В интервью американскому телеканалу ABC News он заявил о готовности Киева заключить мирное соглашение «уже сегодня». При этом украинский лидер подчеркнул, что не намерен передавать России дополнительные территории или юридически признавать утрату уже занятых российскими войсками регионов.