Не всё то мир, что так зовётся: Зеленский хочет сохранить армию для будущих войн с РФ
Мирошник: Зеленский стремится сохранить военный потенциал Украины, говоря о мире
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Владимир Зеленский прикрывает разговорами о мирном урегулировании стремление сохранить на Украине вооружённые силы, способные в дальнейшем противостоять России. Такую точку зрения высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьёв Live».
По мнению дипломата, украинский политик намеренно переводит внимание на обсуждение линии фронта и административных границ. При этом за рамками переговоров остаётся принципиальный для Москвы вопрос — каким военным потенциалом будет обладать Украина после завершения конфликта.
Мирошник убеждён, что Киев стремится оставить на своей территории формирования, которые в перспективе смогут использоваться в качестве «тарана против России». Именно это, считает представитель российского МИД, является главной целью позиции Зеленского, несмотря на его публичные заявления о необходимости достижения мира.
«Заявления Зеленского — это увод [реальной повестки] в другую плоскость», — подчеркнул дипломат.
Таким образом, по оценке Мирошника, сосредоточенность исключительно на территориальных аспектах урегулирования позволяет украинскому руководству обходить вопрос о будущих угрозах безопасности России.
Ранее Life.ru сообщал о готовности Зеленского заморозить конфликт по существующей линии фронта. Украинский политик заявил, что Киев согласен прекратить боевые действия на нынешних позициях, однако отказывается передавать России дополнительные территории и юридически признавать утрату уже занятых регионов.