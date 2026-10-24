Владимир Зеленский прикрывает разговорами о мирном урегулировании стремление сохранить на Украине вооружённые силы, способные в дальнейшем противостоять России. Такую точку зрения высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьёв Live».

По мнению дипломата, украинский политик намеренно переводит внимание на обсуждение линии фронта и административных границ. При этом за рамками переговоров остаётся принципиальный для Москвы вопрос — каким военным потенциалом будет обладать Украина после завершения конфликта.

Мирошник убеждён, что Киев стремится оставить на своей территории формирования, которые в перспективе смогут использоваться в качестве «тарана против России». Именно это, считает представитель российского МИД, является главной целью позиции Зеленского, несмотря на его публичные заявления о необходимости достижения мира.

«Заявления Зеленского — это увод [реальной повестки] в другую плоскость», — подчеркнул дипломат.

Таким образом, по оценке Мирошника, сосредоточенность исключительно на территориальных аспектах урегулирования позволяет украинскому руководству обходить вопрос о будущих угрозах безопасности России.