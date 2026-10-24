Европейские государства предпочитают не замечать ущемления прав украинцев, продолжая поддерживать Владимира Зеленского и тем самым затягивая страдания населения страны. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, отреагировав на публикацию американского предпринимателя Илона Маска в соцсети X.

Поводом для заявления дипломата стали рассуждения миллиардера о пропасти между интересами украинской верхушки и обычных граждан. Маск обратил внимание, что представители правящих кругов, по его оценке, существенно увеличили состояние благодаря многомиллиардной иностранной помощи, тогда как рядовые жители вынуждены отправлять своих близких на фронт.

«Это то, чего не хотят замечать наши пребывающие в сытом бесчувствии европейские коллеги», — написал Полянский, комментируя позицию бизнесмена.

Российский постпред убеждён, что подобное отношение западных партнёров Киева лишь усугубляет положение украинского населения. По его словам, при нынешнем руководстве страны люди фактически лишены основополагающих свобод, однако европейские политики продолжают игнорировать происходящее.