Украинцы стали лидерами по числу заявлений на убежище в России
МВД: Украинцы чаще других иностранцев просили убежище в РФ за полгода
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Граждане Украины стали самой многочисленной группой иностранцев, обратившихся за временным убежищем в России в первой половине 2026 года. За шесть месяцев они подали 1386 заявлений — больше половины всех обращений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистику МВД РФ.
Всего с января по июнь российские органы внутренних дел получили 2562 заявления от иностранцев. Второе место по числу обращений заняли граждане Сирии — 427 ходатайств, третье досталось Афганистану с 97 заявлениями.
Кроме того, временное убежище в России запрашивали граждане Ирана, Узбекистана и Казахстана. Их точное количество в опубликованных данных не приводится.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений украинцев увеличилось на 246. В первом полугодии 2025-го они подали 1140 заявлений. При этом тогда больше всего ходатайств поступило от граждан Сирии — 1841.
Общее количество заявлений от иностранцев, напротив, сократилось. Если за первые шесть месяцев 2025 года МВД получило 4111 обращений, то в 2026-м — 2562. За весь прошлый год временное убежище в России запросили 8820 человек.
С начала 2022 года российские власти получили более 93 тысяч заявлений от граждан Украины. При этом статистика отражает число обращений и не означает, что всем заявителям был предоставлен соответствующий статус.
Ранее Life.ru сообщал, что украинцы лидировали по числу обращений за убежищем и в первом квартале 2026 года. Тогда за три месяца граждане Украины подали 712 заявлений из 1329 поступивших. Второе место занимали выходцы из Сирии.