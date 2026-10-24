Украинцы стали лидерами по числу заявлений на убежище в России

Граждане Украины стали самой многочисленной группой иностранцев, обратившихся за временным убежищем в России в первой половине 2026 года. За шесть месяцев они подали 1386 заявлений — больше половины всех обращений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистику МВД РФ.

Всего с января по июнь российские органы внутренних дел получили 2562 заявления от иностранцев. Второе место по числу обращений заняли граждане Сирии — 427 ходатайств, третье досталось Афганистану с 97 заявлениями.

Кроме того, временное убежище в России запрашивали граждане Ирана, Узбекистана и Казахстана. Их точное количество в опубликованных данных не приводится.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений украинцев увеличилось на 246. В первом полугодии 2025-го они подали 1140 заявлений. При этом тогда больше всего ходатайств поступило от граждан Сирии — 1841.

Общее количество заявлений от иностранцев, напротив, сократилось. Если за первые шесть месяцев 2025 года МВД получило 4111 обращений, то в 2026-м — 2562. За весь прошлый год временное убежище в России запросили 8820 человек.

С начала 2022 года российские власти получили более 93 тысяч заявлений от граждан Украины. При этом статистика отражает число обращений и не означает, что всем заявителям был предоставлен соответствующий статус.