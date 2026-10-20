Чехия намерена вдвое сократить расходы на пособия украинским беженцам

Власти Чехии намерены сократить расходы на социальные выплаты украинским беженцам примерно вдвое, а также ужесточить условия их пребывания в стране. Правящая коалиция уже договорилась об экономии 4 миллиардов крон, рассказал председатель Палаты депутатов парламента Томио Окамура.

Его партия «Свобода и прямая демократия» (SPD) первоначально настаивала на полной отмене пособий украинцам, однако партнёры по коалиции выступили против. В результате стороны согласились на сокращение финансирования. При этом конкретные размеры новых выплат ещё предстоит определить.

«Я предлагал полную отмену, для нас это болезненный коалиционный компромисс», — признался Окамура.

Поправки также предусматривают ужесточение условий предоставления гуманитарной помощи. В частности, власти хотят усилить проверки фактического проживания получателей пособий в Чехии и ограничить возможности получения денег людьми, которые не находятся в стране.

Ещё одно изменение касается временной защиты. Согласно законопроекту, представленному в парламенте, этот статус предлагается аннулировать, если человек проведёт за пределами Шенгенской зоны более 30 дней. Лишиться защиты также могут иностранцы, совершившие тяжкие преступления и подлежащие выдворению.

Для проверки законности пребывания иностранцев планируется усилить обмен информацией между государственными ведомствами. Кроме того, право на гуманитарную помощь хотят связать с фактическим нахождением получателя в Чехии не менее 16 дней в месяц.

Ужесточение коснётся и автомобилей с украинскими номерами. Их владельцев намерены обязать проходить технический осмотр и проверку выхлопных газов по чешским правилам. За нарушение предусмотрены дополнительные меры контроля, включая залог от 10 до 30 тысяч крон. При отказе внести деньги полиция сможет задержать автомобиль или снять регистрационные знаки.

Поправки пока находятся на стадии законодательного рассмотрения. Предложение о сокращении пособий партия Окамуры рассчитывает внести не позднее 2 декабря, когда парламент должен завершить голосование по государственному бюджету на 2027 год.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как европейские государства постепенно сокращают льготы для украинских беженцев. В Польше с марта 2026 года ужесточили условия получения ряда социальных выплат, связав их с доходами семьи и трудоустройством. Германия также подготовила реформу, предполагающую перевод части украинцев на менее щедрую систему пособий. В Чехии при этом бесплатное государственное жильё для переселенцев предоставляют только на первые 90 дней после оформления временной защиты.