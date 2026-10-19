«Не нравится — никто не держит»: Украинцы разочаровались в Польше и всё чаще задумываются об отъезде

Украинцы всё чаще покидают Польшу и перебираются в другие европейские страны на фоне растущей напряжённости в отношениях с местными жителями. Некоторые переселенцы жалуются на чувство отчуждения и недоброжелательное отношение. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

К концу августа 2026 года число получателей временной защиты в Польше сократилось на 13 665 человек и составило 939 395. В то же время в Германии этот показатель вырос на 4330 человек, а в Чехии — на 3135. Всего в Евросоюзе под временной защитой находились около 4,43 миллиона человек.

Как отмечает польское издание, отток наблюдается уже несколько месяцев подряд. При этом журналисты ссылаются на рассказы украинок, которые всё чаще чувствуют себя чужими в польском обществе и задумываются о переезде. Среди причин они называют социальную напряжённость и разочарование отношением местных жителей.

Впрочем, автор публикации не считает, что Польша обязана любой ценой удерживать переселенцев. В материале приводится распространённая, по оценке издания, реакция на жалобы приезжих: «Не нравится — никто не держит». Журналист подчёркивает, что выбор страны проживания остаётся личным делом каждого, а миграционная политика должна прежде всего учитывать интересы польского общества.

При этом статистика Евростата сама по себе не позволяет установить точное число уехавших или причины их решений. Сокращение количества зарегистрированных получателей защиты может быть связано в том числе со сменой миграционного статуса и особенностями учёта.

Ранее Life.ru сообщал о росте числа нападений на украинцев в Польше. По словам посла Украины в Варшаве Василия Боднара, за первое полугодие 2026 года польская полиция зафиксировала 180 случаев агрессии и преступлений против украинских граждан. Это примерно на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Дипломат выразил обеспокоенность происходящим и призвал уделять больше внимания безопасности соотечественников.

Кроме того, Life.ru рассказывал о жалобах украинцев, которые опасаются говорить на родном языке в общественных местах. По словам заместителя главы офиса президента Украины Ирины Верещук, некоторые переселенцы стараются избегать разговоров на украинском в магазинах и транспорте, опасаясь негативной реакции окружающих. С подобными трудностями, как утверждала чиновница, сталкиваются даже дети и подростки. При этом она признала, что польские правоохранители реагируют на поступающие заявления.