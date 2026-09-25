Число нападений на украинцев в Польше выросло на 30%

Количество зарегистрированных нападений и других проявлений агрессии против украинцев в Польше за первое полугодие 2026 года выросло примерно на 30% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом рассказал посол Украины в Варшаве Василий Боднар «РБК-Украина».

С января по июнь польская полиция зафиксировала 180 таких случаев. Для сравнения: за весь 2024 год правоохранители получили 267 подобных обращений, а за 2025-й — 275.

Дипломат отметил, что на статистику повлияли изменения в законодательстве и подходах к квалификации правонарушений. Больше инцидентов теперь относят к преступлениям на почве ненависти, а широкий общественный резонанс побуждает пострадавших чаще обращаться в полицию.

Несмотря на рост показателей, Боднар не видит оснований призывать соотечественников покидать страну. По его словам, большинство граждан Украины, с которыми он общался лично, не сталкивались с физическим насилием. При этом некоторые испытывают психологическое давление и опасаются говорить на родном языке в общественных местах.

Боднар также признал, что агрессивной риторики в адрес украинцев стало больше. Он связал это с внутриполитической борьбой в Польше.

Ранее Politico связало рост нападений на украинцев в Польше с ужесточением риторики правых политиков. По данным опросов, доля поляков, положительно относящихся к гражданам соседней страны, сократилась с 51% в 2023 году до 29% в январе 2026-го.