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Регион
Опубликовано 5 сентября, 08:02

«Вот же врун»: Захарова жёстко поставила на место главу МИД Франции

Захарова поставила на место главу МИД Франции Барро после чуши о слабости России

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро о том, что «Россия находится в тяжёлом положении». На брифинге дипломат назвала слова французского министра ложью и призвала его встретиться с внуком Шарля де Голля, который недавно получил вид на жительство в России.

«Нет, это Россия слаба. Вы видели, в каком состоянии Россия находится сегодня? Путин контролирует лишь половину той территории, которую занимал пять лет назад, в начале своей агрессивной войны», — заявил ранее Барро.

Захарова парировала.

«Лучше бы Барро пригласил на беседу недавно получившего вид на жительство в России Пьера де Голля — внука легендарного французского генерала — и спросил бы у него: как там «Москва, спалённая пожаром»? Вот же врун этот Барро», — ответила дипломат.

Пьер де Голль заявил о глубоком уважении к Владимиру Путину
Пьер де Голль заявил о глубоком уважении к Владимиру Путину

Ранее Life.ru рассказывал, что внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил о планах переехать с женой в Россию на постоянное место жительства. Он признался, что его приятно удивило отношение россиян к окружающим, отметил доброжелательность людей и высокий уровень сервиса, а также назвал социальные законы на Западе дискриминационными .

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Наталья Афонина
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