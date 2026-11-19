Космический аппарат NASA «Вояджер-1» стал первым рукотворным объектом, удалившимся от Земли на расстояние в одни световые сутки — почти 26 миллиардов километров. Согласно расчётам американского космического агентства, исторический рубеж зонд преодолел 18 ноября в 13:16 мск, спустя 49 лет после запуска.

Теперь радиосигналу с Земли требуется около 24 часов, чтобы достичь аппарата. Столько же времени занимает обратный путь, поэтому обмен командами и ответными сообщениями растягивается примерно на двое суток.

Однако рекорд совпал с новыми техническими трудностями. С 14 ноября специалисты перестали получать от зонда научную информацию и телеметрию. При этом несущий радиосигнал продолжает поступать, что указывает на работоспособность антенны и передающего оборудования. Инженеры рассчитывают подтвердить достижение рекордного расстояния 19 ноября и продолжают выяснять причину сбоя.

«Вояджер-1» отправился в космос 5 сентября 1977 года. За время путешествия он исследовал Юпитер и Сатурн, передал на Землю уникальные снимки планет и их спутников, а в августе 2012 года вышел за пределы гелиосферы в межзвёздное пространство. Сейчас аппарат остаётся самым удалённым от нашей планеты объектом, созданным человеком.

Его близнец «Вояджер-2» движется по другой траектории. В отличие от первого зонда, он исследовал также Уран и Нептун. По расчётам NASA, расстояния в одни световые сутки от Земли второй аппарат достигнет только в ноябре 2035 года.

Ранее Life.ru рассказывал о 45-летии исторического сближения «Вояджера-2» с Сатурном. В августе 1981 года аппарат прошёл примерно в 41 тысяче километров над облаками газового гиганта и передал около 16 тысяч изображений планеты, её колец и спутников. Благодаря этим наблюдениям учёные получили новые сведения о структуре колец Сатурна и особенностях его ледяных спутников. Несмотря на возраст, зонд продолжает участвовать в научных исследованиях, хотя часть оборудования на нём уже отключена для экономии энергии.