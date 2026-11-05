Для полётов к Луне и астероидам: В России начинаются испытания нового космического корабля
Космонавт Серов: Новый российский корабль готовят к лётным испытаниям
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Разработчики российского транспортного космического корабля нового поколения перешли к автономным комплексным испытаниям. Аппарат выходит на этап подготовки к лётным испытаниям, сообщил ТАСС космонавт-испытатель Марк Серов.
По его словам, сейчас собираются макеты корабля и экспериментальные установки. Космонавты участвовали в отработке организации рабочих мест, интерфейса взаимодействия с бортовыми системами и алгоритмов действий экипажа. Эту часть работы, уточнил Серов, уже провели.
«Сейчас сам корабль выходит на этап уже подготовки к лётным испытаниям. Это серьёзный этап», — подчеркнул он.
Корабль создаётся прежде всего для экспедиционных миссий за пределами околоземной орбиты. Серов пояснил, что его разрабатывали в рамках подготовки к лунной программе — для облёта Луны, полётов к астероидам и подобных задач. При этом лётные испытания будут проходить на орбите Земли.
Работа ведётся планомерно, однако разработчики не намерены заранее афишировать промежуточные результаты до достижения конкретных показателей, добавил космонавт.
Ранее в «Роскосмосе» называли 2028 год плановым сроком первого полёта нового корабля. Сергей Крикалёв сообщал, что аппарат прошёл статические и динамические испытания, а следующим этапом должны стать парашютные проверки со сбросом макета с вертолёта.
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