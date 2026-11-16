Сигналу с «Вояджера-1» скоро понадобятся целые сутки, чтобы добраться до Земли. Уже в ноябре зонд NASA первым среди космических аппаратов достигнет расстояния световых суток от нашей планеты — почти 26 миллиардов километров.

По данным NASA, аппарат преодолеет расстояние в одни световые сутки в 5:16:07 утра по восточному времени 18 ноября — это 13 часов 16 минут и 7 секунд по московскому. Аппарату для этого понадобилось 49 лет 2 месяца и 11 дней при скорости 17 км/с относительно Солнца — примерно 61 тысяча км/ч.

Путешествие «Вояджера-1» началось 5 сентября 1977 года. Его близнец «Вояджер-2» стартовал раньше, 20 августа, но уже через несколько месяцев первый аппарат обогнал второго. С тех пор «Вояджер-1» стал самым далёким от Земли космическим аппаратом.

По пути зонд исследовал Юпитер и Сатурн, передал снимки и новые сведения об их спутниках. Затем он продолжил полёт к границам пространства, где господствует солнечный ветер. «Вояджер-2» пошёл другим маршрутом — к Урану и Нептуну.

«Вояджер-1» первым пересёк гелиосферную ударную волну, а в августе 2012 года достиг границы гелиосферы — одного из условных рубежей Солнечной системы. Теперь аппарат приближается к следующей отметке своего почти полувекового полёта.

Ранее Life.ru рассказывал о 45-летии сближения «Вояджера-2» с Сатурном. Благодаря его снимкам учёные гораздо подробнее рассмотрели сложное устройство колец планеты и её спутники.