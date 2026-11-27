Космический аппарат NASA «Вояджер-1», запущенный почти полвека назад, перестал передавать на Землю научные и технические данные. При этом связь с зондом полностью не потеряна: специалисты продолжают получать от него радиосигнал, но без какой-либо информации. Об этом сообщило американское космическое агентство.

Неполадки обнаружили 14 ноября, когда антенна Сети дальней космической связи NASA в австралийской Канберре установила контакт с аппаратом. Станция зафиксировала несущий сигнал, который обычно используется для передачи научных данных и сведений о состоянии оборудования, однако сами данные так и не поступили.

В NASA объяснили, что наличие сигнала свидетельствует об исправной работе системы ориентации зонда. Бортовой компьютер продолжает удерживать аппарат в нужном положении, направляя его антенну на Землю. Передающее оборудование также остаётся работоспособным.

По предварительной оценке инженеров, причиной сбоя мог стать компьютер, который собирает информацию от научных приборов и других систем «Вояджера-1», а затем преобразует её для отправки на Землю. Сейчас специалисты пытаются установить источник неисправности и определить дальнейшие действия.

Ситуацию осложняет огромное расстояние между зондом и нашей планетой. Радиосигналу требуется около 24 часов, чтобы достичь аппарата, и ещё столько же — для возвращения ответа. Поэтому даже проверка одной гипотезы может занимать несколько суток, а устранение неполадок — недели или дольше.

Инженеры также выясняют, связан ли нынешний сбой с октябрьским происшествием, когда связь с «Вояджером-1» полностью прервалась примерно на 48 часов. Тогда аппарат самостоятельно восстановил контакт с Землёй и продолжал работать в штатном режиме до 14 ноября.

«Вояджер-1» запустили 5 сентября 1977 года для исследования внешних планет Солнечной системы. За время своей миссии аппарат изучил Юпитер и Сатурн, а в 2012 году вышел в межзвёздное пространство. Сейчас он остаётся самым удалённым от Земли рукотворным объектом.