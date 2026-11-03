Россия не намерена начинать войну с Европой, однако готова к вооружённому столкновению, если европейские страны сами решатся на нападение. В таком случае конфликт будет принципиально отличаться от нынешних боевых действий и окажется очень коротким. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Министр подчеркнул, что Москва пока не видит перспектив для конструктивного диалога с европейскими государствами. При этом Россия не отказывается от взаимодействия со странами, готовыми отказаться от конфронтации, но добиваться переговоров любой ценой не намерена.

«Из Западной части Евразии, особенно Брюсселя, слышим пока призывы выстраивать систему безопасности, по сути, против России и Беларуси и всех тех, кто не готов подчиняться НАТО или членам ЕС», — отметил Лавров.

Глава МИД также обвинил Запад в стремлении расширить военное присутствие в Арктике. По его оценке, Евросоюз придерживается в регионе конфронтационного курса. Отдельно дипломат выступил против размещения иностранных военных сил на Каспийском море.

Коснувшись украинского конфликта, Лавров заявил, что европейские страны стремятся добиться прекращения боевых действий по линии соприкосновения с последующим размещением так называемых стабилизационных сил. Москва считает такой подход недостаточным.