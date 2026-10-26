«Воздух будет чище»: Олимпийский чемпион Васильев высмеял угрозы Эстонии бойкотировать Игры

Отказ Эстонии от Олимпийских игр из-за возвращения российских спортсменов останется незамеченным для остального мира, а воздух на соревнованиях станет только чище. Таким мнением в беседе с РИА «Новости» поделился двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, комментируя возможность бойкота со стороны Таллина.

«Я думаю, что никто в мире даже не заметит, что эстонцы не выступают на Олимпийских играх. А воздух во время соревнований будет чище. Таким решением они если кому и навредят, то только своим спортсменам и больше никому. Как в 1984 году это сделало правительство Советского Союза, отказавшееся от участия в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе», — сказал он.

Биатлонист также выразил мнение, что представители прибалтийской республики находятся в полной зависимости от Европы. По его словам, такое положение вынуждает их выполнять любые распоряжения, даже самые абсурдные. При этом саму Эстонию бывший чемпион назвал несостоявшимся государством, резко раскритиковав её возможное решение.

Напомним, ранее стало известно, что Эстония рассматривает возможность отказа от участия в Олимпийских играх — поводом стало возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям. Как сообщил глава МИД Маргус Цахкнав, власти в ближайшее время намерены поставить вопрос о бойкоте. Цахкна считает, что в Европе всё активнее обсуждают возвращение к прежнему формату взаимодействия с Москвой, и называет это серьёзной проблемой.