Цахкна допустил бойкот Олимпиады Эстонией из-за участия россиян

Эстония может отказаться от участия в Олимпийских играх из-за возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Власти страны намерены в ближайшее время поднять вопрос о возможном бойкоте, пишет Postimees со ссылкой на министра иностранных дел Маргуса Цахкна.

Глава эстонского МИД выразил обеспокоенность попытками восстановить участие россиян в международной спортивной и культурной жизни. По его мнению, в Европе всё чаще ищут возможности вернуться к прежнему формату отношений с Москвой, что он считает серьёзной проблемой.

При этом окончательного решения о бойкоте Олимпиады Таллин пока не принял. Более того, Эстонский олимпийский комитет ранее выступил против подобных мер, подчеркнув, что отказ от соревнований не отвечает интересам национальных спортсменов.

Поводом для обсуждения стал пересмотр ограничений Международным олимпийским комитетом. В июле МОК отменил прежние рекомендации по недопуску россиян, предоставив международным федерациям право самостоятельно определять условия их участия. Однако ряд организаций, включая World Athletics и Международный союз биатлонистов, продолжает сохранять ограничения.

На двух последних Олимпиадах эстонские спортсмены завоевали лишь одну медаль. На летних Играх в Париже в 2024 году команда осталась без наград, а на зимней Олимпиаде 2026 года в Италии получила серебро в мужском хафпайпе.

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз обсуждает новые ограничения против российских спортсменов. Среди предложений европейских дипломатов — визовые запреты, персональные санкции и сокращение финансирования международных спортивных организаций, допускающих россиян под национальным флагом. Инициативу поддерживают в том числе страны Балтии, однако окончательные решения пока не приняты.