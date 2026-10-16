«‎Возрождает то, что забыто»: Бабкина стала лауреатом премии Нобеля

Народная артистка России Надежда Бабкина стала лауреатом Российской премии Людвига Нобеля. Награду ей вручили 15 октября прямо на сцене московского театра «Русская песня» после спектакля «Тихий Дон». Певица призналась, что разволновалась даже сильнее, чем во время получения государственной награды из рук президента.

«Дорогие мои! Вы не представляете, насколько я счастлива! Я волнуюсь даже больше, чем когда Президент вручал мне первую степень ордена «За заслуги перед Отечеством». Эта премия — общественное признание, отражение мнения людей. А значит, то, что мы делаем, им необходимо, им близко и нравится», — поделилась Бабкина.

Артистка связала полученную награду с многолетней работой по сохранению народных традиций. По её словам, интерес зрителей показывает, что русская культура продолжает оставаться востребованной, а значит, театр должен развиваться, не теряя связи со своим прошлым.

Поздравить Бабкину пришли президент Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева, Герой Труда России Ирина Винер и четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, выдающийся советский и российский артист балета Владимир Васильев.

Особенно эмоционально на церемонии выступила Винер. Она призналась, что спектакль «Тихий Дон» произвёл на неё сильное впечатление, и высоко оценила работу артистов, сумевших соединить драматическое искусство с народными традициями.

«Надежда Бабкина возрождает то, что было забыто, возвращает нам то, что могло быть утрачено. Она наполняет русскую песню новой силой, поднимает русский дух и создала коллектив, который продолжает эту великую миссию», — сказала Винер.

Российская премия Людвига Нобеля связана с именем промышленника и мецената Людвига Эммануиловича Нобеля. Её исторический предшественник был учреждён в Санкт-Петербурге в 1888 году, а современную награду возродили около 20 лет назад. Она присуждается за профессиональные достижения и общественно значимую деятельность.

Ранее Life.ru публиковал большое интервью с Надеждой Бабкиной о жизни театра «Русская песня», новых постановках и приглашении молодых артистов. Певица рассказывала, почему стремится соединять народные традиции с современными театральными формами и не боится экспериментировать на сцене.