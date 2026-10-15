Тост пошёл не по плану: Бабкина рассказала, как Басков облил пеной чиновников на празднике
Бабкина рассказала историю, за которую Басков долго извинялся перед чиновниками
Обложка © Юрий Самолыго/ТАСС
Надежда Бабкина в честь 50-летия Николая Баскова вспомнила забавный случай, произошедший на празднике у семьи Александра Буйнова. Певец решил эффектно произнести тост с огнетушителем в руках, но случайно привёл его в действие. Историю артистка рассказала в соцсетях.
Пена разлетелась по столам и гостям, которые бросились спасать одежду. Сам Басков при этом остался совершенно чистым, зато под струю попали представители Администрации президента. Испуганный певец тут же начал извиняться.
«Надо знать Колю! Он взял номера телефонов всех гостей, лично обзванивал каждого, извинялся, привозил какие-то подарки... Ну как можно на него обижаться? Да никогда в жизни!» — написала Бабкина в телеграм-канале.
К 50-летию артиста Life.ru подготовил материал о главных событиях в жизни и карьере Николая Баскова. Певец начинал с оперной сцены, исполнял партию Ленского в «Евгении Онегине», а широкую популярность приобрёл благодаря песням «Шарманка», «Натуральный блондин» и «Отпусти меня».
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