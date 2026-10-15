«Неповторимый голос»: Мишустин обратился к Баскову в день его 50-летия

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста РФ Николая Баскова с 50-летним юбилеем, отметив его уникальный голос и сценическое мастерство. Поздравительную телеграмму опубликовали на официальном сайте правительства.

«Ваше творчество объединяет многие поколения, а неповторимый голос и сценическое мастерство находят отклик у зрителей нашей страны и далеко за её пределами», — говорится в послании.

Глава кабмина подчеркнул, что Басков успешно выступает в разных музыкальных жанрах, постоянно раскрывая новые грани своего таланта. Он также отметил участие певца в крупных культурных и общественных проектах и его поддержку молодых исполнителей.

В завершение Мишустин пожелал юбиляру крепкого здоровья, счастья, неиссякаемого вдохновения и дальнейших творческих успехов.

Николай Басков родился 15 октября 1976 года. С 1999 по 2004 год он был солистом Большого театра, а в 2009-м получил звание народного артиста России. В августе 2026 года Владимир Путин наградил певца орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность.

Свой юбилей Басков отмечает на сцене. Ранее Life.ru сообщал, что потенциальные сборы от двух его октябрьских концертов могут достичь 52,8 миллиона рублей. Выступления запланированы на 15 и 16 октября на Live Арене в Подмосковье, а стоимость билетов составляет от 1800 до 23 тысяч рублей.