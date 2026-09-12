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Опубликовано 12 сентября, 16:48

Сборы с двух октябрьских концертов Баскова оценили почти в 53 млн рублей

Николай Басков. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Андрей Титов

Николай Басков. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Андрей Титов

Потенциальная кассовая выручка от двух сольных концертов Николая Баскова может составить около 52,8 млн рублей. Такой результат возможен при полной продаже билетов, сообщает «Звездач».

Артист выступит 15 и 16 октября на Live Арене в подмосковном Новоивановском. Первый вечер заявлен как юбилейное шоу, второй — как дополнительный сольный концерт.

Билеты стоят от 1800 рублей за дальние ряды до 23 тысяч за места в премиальных боксах. По подсчётам канала, первый концерт способен принести организаторам около 33 млн рублей, второй — ещё 19,8 млн.

Речь идёт о возможных кассовых сборах, а не о личном заработке певца. Из этой суммы организаторам предстоит оплатить аренду площадки, работу технической команды, постановку шоу и другие расходы.

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Юрий Лысенко
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