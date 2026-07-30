Косметолог раскрыла секрет Баскова, помолодевшего без «уколов красоты»

Резкое преображение певца Николая Баскова может быть связано не с пластикой, а прежде всего с серьёзным похудением, полагает врач-косметолог Марият Мухина. По её словам, когда человек сильно теряет вес, лицо меняется особенно заметно: уходит подкожно-жировая прослойка, черты становятся резче.

Эксперт отметила, что после снижения веса лицо артиста стало более графичным и утончённым, поэтому поклонники могли воспринять перемены как результат вмешательства пластических хирургов. Она не исключила, что для закрепления эффекта Басков мог использовать аппаратные процедуры, например, RF-лифтинг или лазерную коррекцию.

«Такие техники позволили Баскову помолодеть лет на 10–15», — подчеркнула собеседница Общественной Службы Новостей.

Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения Николаю Баскову. Российскому певцу вменяют сразу три дополнительные статьи.