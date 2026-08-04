Путин наградил Николая Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил певца Николая Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ главы государства был опубликован во вторник. Награда присуждена артисту за заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность.

Николай Басков — народный артист России, известный как исполнитель классических и эстрадных произведений. Он также активно участвует в телевизионных и общественных проектах.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени является одной из государственных наград Российской Федерации. Его вручают за значительный вклад в различные сферы деятельности страны.

Ранее Путин вручил госнаграды военнослужащим ВМФ России. Во время церемонии российский лидер вручает государственные награды представителям Военно-морского флота, отличившимся при исполнении службы.