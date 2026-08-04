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4 августа, 15:08

Путин наградил Николая Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Президент России Владимир Путин наградил певца Николая Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ главы государства был опубликован во вторник. Награда присуждена артисту за заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность.

Николай Басков — народный артист России, известный как исполнитель классических и эстрадных произведений. Он также активно участвует в телевизионных и общественных проектах.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени является одной из государственных наград Российской Федерации. Его вручают за значительный вклад в различные сферы деятельности страны.

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Полина Никифорова
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