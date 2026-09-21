«Врач был занят»: В Краснодаре собака умерла после операции, пока хозяин просил о помощи

В Краснодаре собака по кличке Бульдозер умерла спустя несколько часов после стерилизации в ветклинике VetOzon. Хозяин Кирилл рассказал телеграм-каналу Kub Mash, что отправлял врачу видео с ухудшающимся состоянием любимицы, но тот отвечал, что занят и посмотрит записи позже.

Собака умерла после стерилизации в краснодарской ветклинике VetOzon. Видео © Telegram/ Kub Mash

Мужчина записал питомицу на процедуру ещё в мае и заранее заплатил около 30 тысяч рублей. Провести вмешательство ветеринары рекомендовали после первой течки, поэтому Бульдозера привезли в клинику утром 13 сентября.

В обед хозяину сообщили, что всё прошло успешно и после выхода из наркоза собаку можно будет забрать. Однако спустя несколько часов она всё ещё полностью не пришла в себя.

По словам Кирилла, ветеринар заверил его, что до этого Буля уже держала голову и даже сидела, поэтому питомицу можно везти домой. Позже у неё начало сводить передние лапы, появилась одышка и стал западать язык.

Мужчина решил срочно вернуться в клинику, однако по дороге собака умерла. Кирилл утверждает, что впоследствии обнаружил в медицинских документах множество несостыковок.

После потери любимицы хозяин расписал стены VetOzon обвинениями. Kub Mash сообщил, что пытался получить комментарий представителей клиники, однако ответа на запрос не получил.

Неделей ранее Life.ru рассказывал о похожей жалобе владелицы домашнего геккона Павука. Девушка утверждала, что питомец умер примерно через десять минут после процедур в московском веткабинете.