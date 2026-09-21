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Опубликовано 21 сентября, 10:31

«Врач был занят»: В Краснодаре собака умерла после операции, пока хозяин просил о помощи

Собака умерла после стерилизации в краснодарской ветклинике VetOzon

Обложка © Telegram/ Kub Mash

Обложка © Telegram/ Kub Mash

В Краснодаре собака по кличке Бульдозер умерла спустя несколько часов после стерилизации в ветклинике VetOzon. Хозяин Кирилл рассказал телеграм-каналу Kub Mash, что отправлял врачу видео с ухудшающимся состоянием любимицы, но тот отвечал, что занят и посмотрит записи позже.

Собака умерла после стерилизации в краснодарской ветклинике VetOzon. Видео © Telegram/ Kub Mash

Мужчина записал питомицу на процедуру ещё в мае и заранее заплатил около 30 тысяч рублей. Провести вмешательство ветеринары рекомендовали после первой течки, поэтому Бульдозера привезли в клинику утром 13 сентября.

В обед хозяину сообщили, что всё прошло успешно и после выхода из наркоза собаку можно будет забрать. Однако спустя несколько часов она всё ещё полностью не пришла в себя.

По словам Кирилла, ветеринар заверил его, что до этого Буля уже держала голову и даже сидела, поэтому питомицу можно везти домой. Позже у неё начало сводить передние лапы, появилась одышка и стал западать язык.

Мужчина решил срочно вернуться в клинику, однако по дороге собака умерла. Кирилл утверждает, что впоследствии обнаружил в медицинских документах множество несостыковок.

После потери любимицы хозяин расписал стены VetOzon обвинениями. Kub Mash сообщил, что пытался получить комментарий представителей клиники, однако ответа на запрос не получил.

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Неделей ранее Life.ru рассказывал о похожей жалобе владелицы домашнего геккона Павука. Девушка утверждала, что питомец умер примерно через десять минут после процедур в московском веткабинете.

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Полина Никифорова
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