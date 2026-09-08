Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 07:19

«Врачи не понимают»: Сквиччиарини сообщил о новых проблемах со здоровьем у Лерчек

Врачи не смогли установить причину недомогания блогерши Лерчек

Луис Сквиччиарини и Лерчек. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_

Луис Сквиччиарини и Лерчек. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_

Возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини сообщил, что врачи пока не смогли установить причину недомогания Чекалиной. По словам хореографа, блогерша продолжает испытывать боли в спине и ногах. Об этом он сообщил в соцсетях.

Луис Сквиччиарини рассказал о состоянии Лерчек. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_

«К сожалению, пока врачи не понимают, что с её здоровьем», — сказал он.

Уже завтра пара вновь собирается отправиться в больницу. Там Лерчек продолжит обследование и консультации со специалистами.

В парике и Chanel: Лерчек с женихом и мамой проводила двойняшек в элитную гимназию
В парике и Chanel: Лерчек с женихом и мамой проводила двойняшек в элитную гимназию

Ранее Валерия Чекалина, известная как Лерчек, снова обратилась за медицинской помощью из-за сильных болей в нижней части спины и конечностях. По словам блогерши, неприятные ощущения стали настолько тяжёлыми, что она была вынуждена принимать сильные обезболивающие.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar