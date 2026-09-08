«Врачи не понимают»: Сквиччиарини сообщил о новых проблемах со здоровьем у Лерчек

Возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини сообщил, что врачи пока не смогли установить причину недомогания Чекалиной. По словам хореографа, блогерша продолжает испытывать боли в спине и ногах. Об этом он сообщил в соцсетях.

Луис Сквиччиарини рассказал о состоянии Лерчек. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_

«К сожалению, пока врачи не понимают, что с её здоровьем», — сказал он.

Уже завтра пара вновь собирается отправиться в больницу. Там Лерчек продолжит обследование и консультации со специалистами.

Ранее Валерия Чекалина, известная как Лерчек, снова обратилась за медицинской помощью из-за сильных болей в нижней части спины и конечностях. По словам блогерши, неприятные ощущения стали настолько тяжёлыми, что она была вынуждена принимать сильные обезболивающие.