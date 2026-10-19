«Время не лечит»: Гита призналась, что до сих пор не смирилась со смертью сиамской сестры Зиты

Гита Резаханова, одна из знаменитых сиамских близнецов в мире, призналась, что даже спустя 11 лет после смерти сестры Зиты продолжает ежедневно о ней думать. Как передаёт ИС «Вести», в программе Андрея Малахова женщина рассказала, что иногда мечтает снова оказаться в детстве, когда они ещё были неразлучны.

Особенно тёплые воспоминания у Гиты связаны с общими днями рождения. Девочки отмечали праздник в доме инвалидов, куда к ним приезжали мама, братья и сёстры. За столом собиралась вся семья, а вместе с именинницами радовались и другие дети.

«Но у нас был тогда торт один на двоих всегда, потому что мы как единое целое», — вспомнила Резаханова.

Сёстры родились 19 октября 1991 года в Кыргызстане. В 2003-м российские врачи провели сложнейшую операцию по их разделению. На тот момент девочкам было по 11 лет. Хирургическое вмешательство состоялось в Москве под руководством Александра Разумовского.

После операции жизнь близнецов сложилась по-разному. У Зиты возникли серьёзные проблемы со здоровьем, и в октябре 2015 года она скончалась от полиорганной недостаточности. Гита продолжила учёбу, получила высшее образование и стала преподавать арабский язык и Коран.

Сегодня Резаханова признаётся, что научилась жить с потерей, но боль от этого не стала слабее. Вместе с близкими она постоянно вспоминает сестру, с которой когда-то делила буквально всё.

«Говорят, время лечит, но оно не лечит. Ты просто учишься жить с этой болью. Это как шрам после операции», — поделилась Гита.

Разговор с Малаховым приурочили к 35-летию Резахановой, которое она отметила 19 октября. История сестёр вновь стала темой телевизионной программы спустя более двух десятилетий после операции, за которой следили зрители в России и Кыргызстане.

История Зиты и Гиты Резахановых стала одним из самых известных случаев разделения сиамских близнецов в России. При этом подобные операции до сих пор остаются серьёзным испытанием для хирургов. Так, в сентябре Life.ru рассказывал о двухлетних сёстрах из Эфиопии, которые родились сросшимися в области головы. Девочек разделили в американском Сент-Луисе во время операции, продолжавшейся более суток.