«Время не лечит»: Винник обратился к погибшей семье спустя 11 лет после трагедии над Синаем
Олег Винник почтил память родных, погибших в катастрофе над Синаем 11 лет назад
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Предприниматель Олег Винник почтил память жены Марианны и двоих детей — дочери Алексы и сына Дмитрия, погибших 11 лет назад при крушении самолёта над Синайским полуостровом. В годовщину трагедии бизнесмен опубликовал эмоциональное обращение, признавшись, что до сих пор не может смириться с потерей близких.
«Время не лечит, но оно учит жить с этой утратой», — написал Винник в социальных сетях.
По словам предпринимателя, за прошедшие годы он научился справляться с тяжёлыми переживаниями и продолжать жить. Однако каждое 31 октября вновь возвращает его к воспоминаниям о погибшей семье.
Отдельное внимание бизнесмен уделил расследованию авиакатастрофы. Винник заявил, что спустя 11 лет родственники жертв по-прежнему ждут окончательных ответов о произошедшем. Предприниматель также выразил недовольство позицией египетских властей по вопросу официального признания трагедии терактом. Винник подчеркнул, что продолжает жить дальше, но никогда не перестанет помнить близких и добиваться установления всех обстоятельств их гибели.
Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге почтили память 224 жертв теракта над Синаем спустя 11 лет. 31 октября родственники погибших собрались на памятных мероприятиях, посетили богослужение и возложили цветы к мемориалу «Сложенные крылья». Самолёт Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение 31 октября 2015 года во время рейса из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту 224 человека погибли.