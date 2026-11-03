Предприниматель Олег Винник почтил память жены Марианны и двоих детей — дочери Алексы и сына Дмитрия, погибших 11 лет назад при крушении самолёта над Синайским полуостровом. В годовщину трагедии бизнесмен опубликовал эмоциональное обращение, признавшись, что до сих пор не может смириться с потерей близких.

«Время не лечит, но оно учит жить с этой утратой», — написал Винник в социальных сетях.

По словам предпринимателя, за прошедшие годы он научился справляться с тяжёлыми переживаниями и продолжать жить. Однако каждое 31 октября вновь возвращает его к воспоминаниям о погибшей семье.

Отдельное внимание бизнесмен уделил расследованию авиакатастрофы. Винник заявил, что спустя 11 лет родственники жертв по-прежнему ждут окончательных ответов о произошедшем. Предприниматель также выразил недовольство позицией египетских властей по вопросу официального признания трагедии терактом. Винник подчеркнул, что продолжает жить дальше, но никогда не перестанет помнить близких и добиваться установления всех обстоятельств их гибели.