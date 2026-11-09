Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение честность промежуточных выборов в Конгресс, по итогам которых республиканцы потеряли большинство в обеих палатах. В своей социальной сети Truth Social американский лидер указал на расхождения между предвыборными опросами и результатами голосования, а также раскритиковал использование электронных машин для подсчёта бюллетеней.

«Неужели кто-то действительно верит, что эти «выборы» были честными? Как опросы могли настолько ошибиться?» — написал Трамп.

Особое подозрение у президента вызвали результаты досрочного голосования. По его утверждению, в некоторых случаях за одного из кандидатов ещё до открытия основных избирательных участков было подано столько голосов, что его соперник практически лишался шансов на победу.

«Всё дело в машинах, которые гораздо важнее самого избирателя!» — добавил глава Белого дома, выразив недоверие к электронным системам голосования.

Промежуточные выборы состоялись 3 ноября. Американцы переизбирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. По их итогам Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса следующего созыва, который приступит к работе в январе 2027 года. После объявления результатов американский лидер признал, что они его «немного удивили».