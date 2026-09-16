Повод подумать о Римской империи: Не все дороги вели в Рим, выяснили учёные

Учёные выяснили, что знаменитое выражение «все дороги ведут в Рим» плохо описывает реальное устройство сухопутной сети Римской империи. К такому выводу пришла международная группа исследователей, изучившая почти 300 тысяч километров древних дорог в работе, опубликованной в Nature Communications.

Авторы создали детальную цифровую модель дорожной системы протяжённостью 299 171 километр и проанализировали, какие маршруты играли ключевую роль в перемещении по территории империи. Выяснилось, что провинциальные столицы в целом занимали более выгодное положение в сети, чем остальные города.

Особенно показательно положение самого Рима. По расчётам исследователей, Антиохия, Анкира, Византий и Коринф были лучше расположены как промежуточные узлы сухопутных маршрутов всей империи, чем её столица.

При этом учёные не отрицают исключительной роли Рима. Их модель учитывала именно передвижение по суше, тогда как для дальних путешествий огромное значение имели морские и речные пути. С учётом них положение столицы становилось значительно более центральным.

Исследование скорректировало и другой привычный образ римских дорог. Их действительно старались прокладывать максимально прямо там, где позволял рельеф, однако в масштабах всей империи они были не настолько прямолинейными, как принято считать, и уступали по этому показателю современным крупным трассам.

Авторы подчёркивают, что дорожная система формировалась постепенно. Римляне использовали существовавшие до них маршруты, перестраивали их и создавали новые пути с учётом военных, административных, местных и экономических потребностей.

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