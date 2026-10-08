«Всё притянуто за уши»: Life.ru узнал, был ли реальный прототип у Штирлица

Легендарный образ разведчика Штирлица уже десятилетия порождает споры о реальных прототипах. Однако историк спецслужб, писатель Александр Колпакиди уверен, что искать соответствия в архивах бессмысленно. Во время общения с Life.ru эксперт раскрыл, почему знаменитый сериал не имеет отношения к действительности и какой фильм по Юлиану Семёнову, наоборот, оказался точен.

Прототипа Штирлица у нас и близко не было. Всё, что пишут, притянуто за уши. Все эти люди и близко отношения не имеют. В этом управлении, в РСХА, работало огромное количество людей. Я видел их штатную книгу — она даже не типографская. Это огромный, толстенный том, где указаны все кабинеты, кто в каком сидит и какие внутренние телефоны. Там сидело огромное количество сотрудников. Александр Колпакиди Историк спецслужб, писатель

По словам специалиста, был один агент Леман, но он сидел совсем в другом управлении, не у Шелленберга. Он являлся немцем и никакого отношения к коммунистам не имел, а шпионить на СССР стал из-за денег. Естественно, он не общался ни с Борманом, ни с кем-то ещё из верхушки. Он общался с Мюллером, потому что работал у него, а не у Шелленберга. Но это совсем другой человек, и к тому моменту, когда начинается действие фильма, его уже не было в живых.

Историк также обратил внимание на массу всевозможных ляпов — начиная от марок машин и заканчивая радиоприёмниками. В Германии это вызвало если не возмущение, то крайнее недоверие.

Отдельно эксперт остановился на подборе актёров. По его словам, создатели будто намеренно выбрали людей, совершенно не похожих на реальных исторических персонажей. Мюллер — абсолютно другой человек и внешне, и по характеру. Он был молодой, подтянутый, волосатый, с любовницей-секретаршей, жил на две семьи. В прошлом он был лётчиком-асом — абсолютно другой персонаж, серьёзный, никаких шуток. Шелленберг более-менее похож на Табакова.

По словам писателя, сам по себе сюжет невероятен. Чтобы иностранца сумели внедрить в такую структуру — такого не было никогда. Могли внедрить под видом какого-то русского эмигранта, но его бы не взяли офицером-оперативником, он был бы где-то советником на подхвате. Такого агента у нас не было, да он нам там особо и нужен не был — и без него хватало информации. Этот сериал или фильм с реальной жизнью ничего общего не имеет.

«А вот другой фильм по Юлиану Семёнову, про спасение Кракова — там всё один к одному, как было в жизни. Вот это интересно: тот сериал не имеет отношения к реальности, а фильм про Краков — один к одному. Тоже по Юлиану Семёнову», — заключил собеседник Life.ru.

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