Екатерине Градовой — 80: радистка Кэт, Миронов и жизнь после кино Оглавление Кто такая Екатерина Градова Радистка Кэт: роль, после которой Градову узнала вся страна В каких ещё фильмах снималась Екатерина Градова Екатерина Градова и Андрей Миронов: пять лет брака и дочь Мария Почему Екатерина Градова ушла из кино и театра Второй муж Екатерины Градовой и приёмный сын Чем Градова занималась после актёрской карьеры Дочь Екатерины Градовой Мария Миронова и внуки Когда и от чего умерла Екатерина Градова Почему радистку Кэт помнят спустя полвека 6 октября Екатерине Градовой исполнилось бы 80 лет. Биография радистки Кэт: «Семнадцать мгновений весны», брак с Андреем Мироновым, дети, уход из кино и причина смерти. Именно этот образ сделал 26-летнюю актрису знаменитой на всю страну. Обложка © кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семёнов

6 октября 2026 года Екатерине Градовой исполнилось бы 80 лет. Как одна роль сделала её знаменитой, почему распался брак с Андреем Мироновым и чем актриса жила после сцены.

Кто такая Екатерина Градова

Екатерина Георгиевна Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Её отец Георгий Градов был архитектором и фронтовиком, мать Раиса Градова — актрисой московского Театра имени Гоголя. Сначала Екатерина поступила в Московский институт иностранных языков, однако затем выбрала актёрскую профессию и окончила Школу-студию МХАТ на курсе Василия Маркова.

Ещё студенткой она сыграла Негину в «Талантах и поклонниках» в Театре имени Маяковского. После выпуска работала там же, а в начале 1970-х перешла в Театр сатиры — один из главных московских театров того времени. В 1983 году Градовой присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.

В кино она впервые появилась ещё в 1967 году в драме «Осенние свадьбы». Но настоящая слава ждала впереди.

Радистка Кэт: роль, после которой Градову узнала вся страна

Радистка Кэт стала самой известной ролью Екатерины Градовой. В «Семнадцати мгновениях весны» она сыграла советскую разведчицу Катю Козлову, связанную со Штирлицем. Фото © кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семёнов

В 1973 году по телевидению показали «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой. Градова сыграла Катю Козлову — советскую разведчицу, действовавшую под именем Кэтрин Кин и поддерживавшую связь со Штирлицем.

На момент выхода сериала актрисе было 26 лет. Именно эта работа стала главным экранным образом всей её жизни. Даже десятилетия спустя зрители продолжали обращаться с Градовой прежде всего как с «радисткой Кэт».

При этом Кэт не была прямой копией одного реального человека. Персонаж Юлиана Семёнова был художественным, однако при подготовке фильма Градову консультировала разведчица-нелегал Анна Филоненко. Она много лет работала за рубежом вместе с мужем и действительно рожала детей, находясь на нелегальном положении.

Филоненко могла объяснить актрисе те детали жизни разведчика, которые невозможно было взять из одного сценария. Поэтому правильнее говорить не о «настоящей радистке Кэт», а о реальной разведчице, чей опыт помог сделать экранный образ убедительнее.

В каких ещё фильмах снималась Екатерина Градова

Огромной фильмографии у Градовой не было. Помимо «Семнадцати мгновений весны», зрители особенно запомнили её по «Месту встречи изменить нельзя». В знаменитом сериале Станислава Говорухина она сыграла Светлану Петровну Волокушину — сообщницу карманника Кости Сапрыкина по прозвищу Ручечник.

Среди других работ актрисы — «Осенние свадьбы», «Рождение», «Маленькие комедии большого дома», «Собака Баскервилей», «Таблетку под язык» и фильм-спектакль «Гнездо глухаря». Последние экранные работы Градовой относятся к концу 1980-х.

Парадокс её карьеры в том, что небольшое количество ролей никак не означало небольшую известность. Радистка Кэт оказалась одним из тех персонажей советского телевидения, которые практически отделились от фильмографии сыгравшего их артиста.

Екатерина Градова и Андрей Миронов: пять лет брака и дочь Мария

С Андреем Мироновым Градова сблизилась в 1971 году. 30 ноября того же года они поженились. В 1973-м у супругов родилась дочь Мария Миронова, впоследствии также ставшая известной актрисой. Брак продлился до 1976 года.

Позднее история их отношений обросла множеством версий — от рассказов об изменах Миронова до историй о вмешательстве знаменитой свекрови Марии Мироновой. Но сама Градова спустя годы говорила о разводе гораздо сложнее и не пыталась возложить ответственность только на бывшего мужа.

«Расстаться было моим решением», — вспоминала актриса. С возрастом она оценивала тот поступок уже через призму своих изменившихся взглядов и говорила, что в молодости ей не хватало способности прощать.

После развода Градова и Миронов не исчезли из жизни друг друга полностью: их связывала дочь. Смерть актёра в 1987 году стала для Екатерины Георгиевны тяжёлым ударом.

Почему Екатерина Градова ушла из кино и театра

Екатерина Градова в роли Светланы Петровны Волокушиной в сериале «Место встречи изменить нельзя». Это одна из самых узнаваемых работ актрисы после радистки Кэт. Фото © кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», режиссёр Станислав Говорухин, сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер

Здесь вокруг Градовой тоже возник красивый, но слишком простой миф: будто после смерти Миронова она одномоментно бросила сцену и стала затворницей. На самом деле решение созревало постепенно.

Сама Градова рассказывала, что театр со временем начал терять для неё привлекательность, интересных ролей становилось меньше, а после смерти Андрея Миронова сцена стала её тяготить ещё сильнее. Окончательно от активной театральной жизни она отошла примерно в тот период, когда родился её первый внук Андрей.

Одновременно происходила гораздо более глубокая перемена. Примерно к 38 годам Градова серьёзно обратилась к вере. В дальнейшем она училась богословию, преподавала детям и уже довольно критически воспринимала собственную актёрскую профессию.

Поэтому объяснять её уход только Мироновым неправильно. Сошлись сразу несколько причин: изменившееся отношение к театру, духовный перелом, семья, воспитание детей и желание жить совсем в другом ритме.

И дочь актрисы Мария Миронова позднее отвергала образ матери-«отшельницы». По её словам, Градова просто нашла себя в другой жизни — российской истории, занятиях с детьми, поэзии и семье.

Второй муж Екатерины Градовой и приёмный сын

В 1991 году Градова вышла замуж во второй раз. Её супругом стал Игорь Тимофеев — бывший физик-ядерщик. Они познакомились во время паломнической поездки в Оптину пустынь. Позднее супруги усыновили мальчика Алексея Суховеркова.

Градова никогда не делала из усыновления глянцевую историю. Она прямо говорила, что воспитание Алексея стало одним из самых серьёзных испытаний в её жизни. Уже взрослым он рассказывал, что именно приёмная семья во многом определила его судьбу. Алексей служил в морской пехоте, а затем связал жизнь с ресторанным бизнесом.

Подробнее о приёмном сыне Екатерины Градовой — в отдельном материале Life.ru.

Так у Екатерины Градовой было двое детей: родная дочь Мария Миронова и приёмный сын Алексей Суховерков.

Чем Градова занималась после актёрской карьеры

Екатерина Градова в фильме «Осенние свадьбы». В картине Бориса Яшина актриса сыграла Марину — это была её первая работа в кино. Фото © кадр из фильма «Осенние свадьбы», режиссёр Борис Яшин, сценарист Виктор Говяда

После ухода со сцены она не «исчезла», хотя публичной жизни действительно стало намного меньше.

Градова преподавала в гимназии и русской школе придуманный ею курс «Живое слово», соединявший русскую литературу с библейскими текстами. Она много времени проводила во Владимирской области, в районе Судогды, участвовала в жизни местной общины и занималась детьми.

В интервью 2003 года Градова рассказывала, что ей хотелось уйти от московской суеты и «раствориться в тишине». Но речь не шла о полном одиночестве: в её доме бывали дети, с которыми занимались историей, чтением, рисованием, рукоделием и ездили в паломнические поездки.

То есть вторая половина её жизни была не столько «жизнью после славы», сколько сознательной сменой занятия.

Дочь Екатерины Градовой Мария Миронова и внуки

Мария Миронова родилась 28 мая 1973 года и продолжила актёрскую династию родителей. Она стала народной артисткой России и много снималась в кино и играла в театре.

У Екатерины Градовой было два внука. Старший, Андрей Миронов-Удалов, родился в 1992 году и тоже выбрал актёрскую профессию. Младший, Фёдор, появился на свет в 2019 году.

Интересно, что сама Градова сначала не хотела, чтобы внук Андрей становился актёром. Но после его первого студенческого показа в Щукинском училище признала, что была неправа.

Когда и от чего умерла Екатерина Градова

Екатерина Градова умерла в Москве 22 февраля 2021 года. Ей было 74 года. О смерти матери первой публично сообщила Мария Миронова.

По данным близких актрисы, причиной стал инсульт. Градову госпитализировали после резкого ухудшения самочувствия, однако спасти её не удалось.

24 февраля актрису похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

О смерти Екатерины Градовой Life.ru сообщал отдельно.

Почему радистку Кэт помнят спустя полвека

У Екатерины Градовой не было десятков центральных киноролей. Более того, сама актриса в конце жизни относилась к славе и профессии совсем не так, как в молодости.

Но именно поэтому её биография выбивается из обычной истории советской кинозвезды.

В 26 лет она сыграла героиню, которую запомнили миллионы. Была женой одного из самых знаменитых артистов страны. Могла десятилетиями капитализировать известность радистки Кэт — и вместо этого почти полностью ушла из публичной профессии.

В одном из последних больших интервью Градова сформулировала значение знаменитой роли через три слова — любовь, долг и жертва. Для актрисы, которая затем так радикально изменила собственную жизнь, это оказалось неожиданно точным итогом.

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Авторы Александра Новоселова