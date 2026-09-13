«Всё уже придумали за тебя»: Ректор МХПИ раскрыл причину любви молодёжи к old money и clean girl

Популярные у молодёжи эстетики old money и clean girl позволяют быстро собрать цельный образ без необходимости самостоятельно подбирать каждую деталь. Об этом RT рассказал ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ), член президиума Российской палаты моды Алексей Егоров.

«Old money, clean girl, coquette предлагают всё это уже собранным в один пакет, где заранее продуманы цвет, силуэт, походка, тон переписки и даже подходящий плейлист», — сказал он.

Дополнительный импульс трендам дают социальные сети. Название эстетики фактически превращается в поисковый тег: алгоритмы подхватывают интерес человека и предлагают ему целую подборку похожих публикаций, вещей и визуальных примеров. Кроме того, такой визуальный код помогает быстро обозначить собственную идентичность в интернете. Один выбранный стиль способен без лишних объяснений рассказать окружающим о предпочтениях и настроении его обладателя.

При этом, отмечает ректор МХПИ, следование определённой эстетике не обязательно означает отказ от индивидуальности. Напротив, готовая концепция позволяет человеку одновременно подчеркнуть собственные особенности и почувствовать себя частью крупного сообщества людей с похожими интересами.

Ранее в парикмахерской моде вновь наметился поворот в сторону эстетики 1980-х. Актуальными становятся пышные укладки, кудри и стрижки, характерные для той эпохи. Одним из заметных возвращений обещает стать причёска «ананас». Волосы собирают в высокий хвост ближе к макушке, формируя каскад, при этом отдельные пряди свободно обрамляют лицо.