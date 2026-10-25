«Все забудут, что такое Украина»: Забытое пророчество Жириновского начинает сбываться

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в России вновь обратили внимание на одно из высказываний Владимира Жириновского о будущем после украинского конфликта. Авторы «Царьграда» напомнили, что лидер ЛДПР ещё при жизни говорил о резком смещении мирового внимания с Украины на Ближний Восток.

Речь идёт о заявлении политика, сделанном ещё в 2019 году. Тогда Жириновский утверждал, что к 2024 году мир может столкнуться с крупным конфликтом на Ближнем Востоке, на фоне которого тема Украины уйдёт на второй план.

«К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке и все просто забудут, что такое Украина», — говорил он.

По версии Жириновского, ключевой точкой напряжения должен был стать Иран. Политик предполагал, что именно вокруг него развернётся главный конфликт XXI века, в который в той или иной форме будут вовлечены Израиль и США.

Кроме того, Жириновский связывал возможную эскалацию с глобальной экономикой. Он считал, что удар по Ирану спровоцирует резкий рост цен на нефть, что ударит по экономикам Китая и Евросоюза и приведёт к серьёзному перераспределению влияния в мире.

Авторы материала также напомнили и о более масштабном сценарии, который описывал политик. По его мнению, после крупных потрясений на Ближнем Востоке мир может прийти к новому формату глобального устройства, своеобразной «новой Ялте», где ключевые решения будут принимать сразу несколько центров силы.

Жириновский полагал, что в будущем однополярный мир уступит место новой системе с несколькими ведущими игроками. Среди них он называл Москву, Пекин, Вашингтон, Брюссель и Дели. Отдельную роль, по его мнению, должна была сыграть Россия как один из центров влияния в Евразии.

Ранее дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко назвала четыре сбывшихся, по её мнению, прогноза отца. Разворот России к Востоку и Глобальному Югу, действия НАТО на постсоветском пространстве, конфликт вокруг Украины и попытки изолировать РФ. По её словам, он годами говорил об ошибочности курса исключительно на Запад и призывал искать союзников и партнёров на Востоке и Юге,