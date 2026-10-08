Дочь Жириновского перечислила самые точные прогнозы отца

Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко перечислила четыре прогноза отца, которые, по её мнению, сбылись с особой точностью. В их числе — разворот России к странам Востока и Глобального Юга, действия Североатлантического альянса на постсоветском пространстве, конфликт вокруг Украины и попытки изолировать РФ. Об этом она рассказала во время общения с ТАСС.

«Все 90-е и «нулевые» отец говорил об ошибочности выбранного тогдашним руководством страны внешнеполитического курса, ориентированного исключительно на Запад. Он призывал искать военных союзников и экономических партнёров на Востоке и Юге», — подчеркнула собеседница агентства.

По её словам, Жириновский также предупреждал, что НАТО будет действовать против России через страны Прибалтики, Кавказа, Средней Азии и Молдавию.

Ещё одним точным прогнозом дочь политика назвала российско-украинский конфликт. Она утверждает, что Жириновский ожидал его обострения по сценарию Югославии и допускал перенос боевых действий в том числе на приграничные российские регионы.

А ранее Life.ru писал, что старший сын Владимира Жириновского Давид Гарсия выставил на торги два премиальных таунхауса в закрытом комплексе на Нежинской улице в Москве. Именно там Жириновский прожил больше 20 лет. Стоимость объектов оценивается в 89 и 150 млн рублей, что делает их одними из самых дорогих активов в наследственной истории семьи. Параллельно продолжается конфликт вокруг подмосковной усадьбы в деревне Дарьино.