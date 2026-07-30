Сын Жириновского продаёт в Москве два таунхауса экс-лидера ЛДПР за ₽239 млн

Наследники Владимира Жириновского распродают часть элитной недвижимости, доставшейся им после смерти основателя ЛДПР. По данным kp.ru, старший сын покойного политика Давид Гарсия выставил на торги два премиальных таунхауса в закрытом комплексе на Нежинской улице в Москве.

Именно там Жириновский прожил больше 20 лет. Стоимость объектов оценивается в 89 и 150 млн рублей, что делает их одними из самых дорогих активов в наследственной истории семьи. Параллельно продолжается конфликт вокруг подмосковной усадьбы в деревне Дарьино.

Сейчас там живёт Олег Жириновский (Эйдельштейн), которого называют внебрачным сыном политика. Он хочет сохранить дом и превратить его в бесплатный музей памяти отца. Давид добивается выселения брата через суд, который встал на его сторону. Однако Олег продолжает борьбу и уже обратился в Конституционный суд.

Напомним, ранее Олег Жириновский подробно рассказал о конфликте вокруг наследства политика. Он заявил, что с момента смерти отца столкнулся с давлением и «судейским беспределом».