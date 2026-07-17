Лишили права называться сыном: Внебрачный наследник Жириновского дошёл до Конституционного суда

Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского — Олег Жириновский — попросил Конституционный суд проверить нормы процессуального и семейного права. Об этом со ссылкой на копию обращения сообщил «Коммерсантъ».

Олег считает, что нынешние правила мешают судам разбирать вопрос об установлении отцовства, если вместе с ним не заявлено требование о деньгах или имуществе.

По его словам, он уже не раз пытался добиться своего в разных судах, но решения регулярно отменяли. В Кабардино-Балкарии отцовство сначала признали в особом порядке, однако вышестоящая инстанция отменила это постановление, сославшись на наличие спора о праве. Позже иск удовлетворил Никулинский суд Москвы, но Мосгорсуд снова отменил решение, посчитав, что такое требование нельзя рассматривать без имущественной части.

Сам Олег подчёркивает, что на наследство и другие имущественные права не претендует. Он объяснил, что признание отцовства нужно ему для защиты памяти и имени отца, а также чтобы подтвердить собственную семейную принадлежность.

Как отметил сопровождающий жалобу адвокат юридической компании «Соничев, Казусь и партнёры» Сергей Волошин, Олега Жириновского фактически лишили возможности называться сыном своего отца.

Также ранее Олег Жириновский заявил о «судейском беспределе» в борьбе за наследство отца. В программе «Мы в курсе» он рассказал, что после смерти политика столкнулся с давлением, а спор возник вокруг дома, оформленного на него по ипотеке ещё с 2019 года. По его словам, единственным законным наследником стал старший сын Жириновского — Игорь Лебедев, ныне Давид Гарсия.