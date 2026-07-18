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18 июля, 08:17

Внебрачного сына Жириновского через суд выселяют из дома с подачи брата

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Олег Эйдельштейн, внебрачный сын Владимира Жириновского, через суд лишается коттеджа в подмосковной деревне Дарьино. Приставы готовятся выселить его в ближайшее время, сообщает Mash.

Жириновский с сыном Олегом. Фото © Telegram / Mash

Жириновский с сыном Олегом. Фото © Telegram / Mash

Инициатор выселения — Давид Гарсия (бывший Игорь Лебедев), старший сын Жириновского. После смерти отца он сменил имя и переехал за границу, а затем подал иск о выселении Эйдельштейна, потому как считает, что жильё по праву принадлежит ему.

Сам Эйдельштейн утверждает, что дом отец оставил именно ему, но оформить наследство не выходит: суды отказываются признавать его сыном Жириновского. При этом ДНК-экспертиза показала 99,9% вероятности отцовства.

Архивные снимки Жириновского с сыном. Фото © Telegram / Mash

Архивные снимки Жириновского с сыном. Фото © Telegram / Mash

Сейчас Эйдельштейн ждёт решения Конституционного суда и готовит ранее не публиковавшиеся фото из личного архива отца в качестве доказательства.

Сыновья Жириновского не могут поделить наследство и судятся ради миллионов
Сыновья Жириновского не могут поделить наследство и судятся ради миллионов

Ранее Олег Эйдельштейн заявил о «судейском беспределе» в борьбе за наследство отца. В эфире программы «Мы в курсе» он рассказал, что после смерти политика столкнулся с давлением. Спор касается дома, оформленного на него по ипотеке ещё с 2019 года. По его словам, единственным законным наследником признали старшего сына Жириновского — Игоря Лебедева, который теперь именуется Давидом Гарсией.

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