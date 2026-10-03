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Опубликовано 3 октября, 12:04

Вселенское противостояние: Названа дата максимального блеска Сатурна

Астрофизик Чумаков: Сатурн можно будет увидеть в телескоп 4 октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beyond Space

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beyond Space

Сатурн 4 октября окажется в противостоянии с Солнцем — это один из лучших периодов года для наблюдения за газовым гигантом. Планета будет особенно яркой и визуально крупной. Об этом интернет-изданию Regions.ru рассказал астрофизик Сергей Чумаков.

Во время противостояния Земля оказывается примерно между Солнцем и внешней планетой. Благодаря такому расположению Сатурн виден значительную часть ночи, а его блеск достигает годового максимума.

«Сатурн относится к внешним планетам, то есть тем, которые лежат дальше от Солнца, чем Земля, а их орбиты обладают большей длинной», — объяснил Чумаков.

Именно периоды противостояний он назвал наиболее удобными для наблюдений.

В Подмосковье искать светлую точку стоит на юго-востоке спустя час-два после заката. Затем Сатурн будет постепенно двигаться по небу к западу. Особенно хорошими условия останутся и в ближайшие дни после 4 октября.

Невооружённым глазом планета выглядит как яркая звезда. Телескоп позволит рассмотреть её диск, знаменитую систему колец и самый яркий спутник — Титан. Подойдёт даже любительская оптика.

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Владимир Озеров
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