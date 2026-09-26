Есть вода, энергия и «пища»: Учёные нашли признаки возможной жизни на спутнике Сатурна

Учёные получили новые данные, которые могут указывать на пригодность Энцелада — спутника Сатурна — для существования жизни. Исследователи продолжают изучать состав выбросов из его подлёдного океана. Об этом пишет журнал Science Advances.

Энцелад считается одним из самых перспективных мест для поиска внеземной жизни в Солнечной системе. Под ледяной корой спутника находится океан жидкой воды, а из трещин у южного полюса регулярно вырываются струи вещества.

Ранее аппарат NASA «Кассини» обнаружил в этих выбросах воду и сложные органические соединения. Эти находки не являются доказательством существования живых организмов, но указывают на наличие некоторых условий, необходимых для их появления.

Учёные считают, что сочетание жидкой воды, химических элементов и источника энергии делает Энцелад одним из главных объектов для астробиологических исследований.

При этом прямых признаков внеземной жизни пока не найдено. Исследователи продолжают анализировать данные космических миссий и готовят новые проекты для изучения ледяных спутников планет-гигантов.

Энцелад — шестой по размеру спутник Сатурна, открытый английским астрономом Уильямом Гершелем в 1789 году. Его диаметр составляет около 500 километров, а поверхность почти полностью покрыта водяным льдом.

Ранее Life.ru писал, что астрономы впервые зафиксировали радиоизлучение, которое удалось однозначно связать непосредственно с планетой за пределами Солнечной системы, а не с её звездой. Исследователи зафиксировали быстрые повторяющиеся всплески с высокой круговой поляризацией, а также постоянное радиоизлучение на частотах от 0,85 до 3,5 ГГц.