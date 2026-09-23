Всемирный день моря 2026: почему более 80% мировой торговли до сих пор идёт по морю

24 сентября 2026 года отмечается Всемирный день моря, или World Maritime Day. И это не профессиональный праздник моряков — для них существует отдельный День моряка 25 июня. Всемирный день моря посвящён тому, как устроено международное судоходство, от которого незаметно зависит едва ли не всё вокруг нас: от бензина и кофе до смартфонов, одежды и мебели.

В 2026 году Всемирный день моря приходится на последний четверг сентября — 24 сентября. Международная морская организация выбрала для 2026–2027 годов тему «От политики к практике: содействие достижению высоких стандартов в морской сфере». В центре внимания — безопасность судоходства, выполнение международных правил, подготовка специалистов и устойчивость морской инфраструктуры.

Но масштаб морских перевозок лучше всего объясняет одна цифра. По данным UNCTAD, более 80% международной торговли товарами по физическому объёму перевозится по морю. В 2024 году в мире морским транспортом было отправлено около 12,1 млрд тонн грузов.

И причина такой зависимости вовсе не в том, что человечество не придумало ничего современнее корабля.

Почему мировая торговля всё ещё держится на судах

Самолёт быстрее. Железная дорога может доставить груз прямо вглубь континента. Грузовик гораздо гибче. Но ни один из этих видов транспорта пока не способен настолько дёшево перемещать через планету огромные массы товара.

Морское судно выигрывает за счёт масштаба. Крупнейшие контейнеровозы способны принять более 24 тысяч TEU — двадцатифутовых эквивалентных контейнеров. Например, суда класса MSC Michel Cappellini имеют вместимость до 24 346 TEU при длине около 400 метров.

При этом контейнеровозы — только самая заметная часть системы. По состоянию на начало 2026 года мировой торговый флот насчитывал около 116 тысяч судов водоизмещением от 100 регистровых тонн, а его суммарная грузоподъёмность достигла примерно 2,5 млрд дедвейт-тонн. Около 69% этой мощности приходится не на контейнеровозы, а на танкеры и балкеры — суда, которые перевозят нефть, уголь, руду, зерно и другие массовые грузы.

Именно поэтому правильнее говорить не о том, что «80% торговли ездит в контейнерах», а о том, что более 80% торговли по объёму вообще проходит через морской транспорт.

Как металлический ящик изменил весь мир

Для обычного покупателя наиболее интересная часть морской экономики начинается с контейнера.

Контейнеризация резко упростила международную логистику: один и тот же груз можно перевозить судном, поездом и автомобилем без перегрузки содержимого. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

До массового распространения контейнерных перевозок груз приходилось разгружать с одного вида транспорта и практически вручную перегружать на другой. Стандартный контейнер превратил товар вместе с упаковкой в единый модуль: его можно снять с грузовика, поставить на судно, затем на поезд и снова на автомобиль, не вскрывая сам груз.

Всемирная торговая организация называет контейнеризацию одним из ключевых технологических изменений, снизивших стоимость международных перевозок и позволивших создавать глобальные производственные цепочки. UNCTAD отмечает, что только с 2010 по 2022 год оборот контейнеров в мировых портах вырос на 56%.

В результате стало экономически оправданно производить телефон в одной стране из компонентов, изготовленных ещё в нескольких государствах, упаковать его в Азии, отправить морем в Европу, а затем развезти по магазинам.

Расстояние никуда не исчезло. Оно просто стало значительно дешевле.

Правда ли один потерянный контейнер может изменить цену товара

Звучит эффектно, но буквально — почти никогда.

По данным World Shipping Council, в 2025 году за бортом оказалось около 1478 контейнеров из более чем 280 млн перевезённых. Это примерно 0,0005% мирового контейнерного потока. Причём 128 контейнеров впоследствии удалось вернуть.

Потеря одного контейнера может оказаться очень болезненной для конкретной компании, если внутри находилась дорогая партия товара или критически важные комплектующие. Но мировые цены от одного упавшего за борт ящика обычно не меняются.

Гораздо опаснее, когда проблема затрагивает тысячи контейнеров одновременно: закрывается маршрут, возникает очередь в порту, судам приходится идти более длинным путём или рынку начинает не хватать свободной провозной мощности.

Вот тогда логистика быстро превращается из незаметной строки расходов в фактор, который чувствует покупатель.

Как проблема в море доходит до ценника в магазине

Допустим, перевозка контейнера внезапно дорожает. Импортёр сначала платит больше судоходной компании. Затем могут вырасти расходы на страхование, хранение груза и финансирование товара, который дольше находится в пути.

Рост стоимости морской доставки может постепенно отражаться на конечных ценах в магазинах — через фрахт, страхование, хранение и другие логистические расходы. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Производитель, использующий импортные компоненты, тоже получает более дорогую себестоимость. Ритейлеру приходится либо уменьшать свою маржу, либо переносить часть дополнительных расходов в конечную цену.

Исследование OECD 2025 года показывает этот механизм на данных развитых и крупнейших развивающихся экономик. В среднем для стран G20 увеличение темпов роста стоимости контейнерных перевозок на 10 процентных пунктов сопровождалось повышением инфляции импортных промышленных товаров примерно на 0,2 процентного пункта в том же квартале. Эффект на розничные цены слабее и проявляется с задержкой, но полностью не исчезает.

То есть доставка занимает небольшую долю цены конкретной футболки, телевизора или кофемашины, но если одновременно дорожает транспортировка миллионов партий товаров, эффект начинает распространяться по всей экономике.

Почему один застрявший корабль опаснее одного потерянного контейнера

Лучшей иллюстрацией остаётся история контейнеровоза Ever Given, который в марте 2021 года сел на мель и почти на неделю перекрыл Суэцкий канал. О том, сколько мир потерял из-за «пробки» в Суэцком канале, Life.ru рассказывал отдельно.

Проблемой был не столько груз самого судна. Через канал не могли пройти остальные корабли. После освобождения Ever Given пришлось ликвидировать очередь из 422 судов. Для компаний это означало задержки поставок, дополнительные расходы на суда, топливо, страхование и хранение грузов.

Та же логика действует всякий раз, когда нарушается работа крупного морского маршрута. Судно можно отправить в обход, но дополнительные тысячи километров — это ещё несколько дней пути, больше топлива и меньше доступных кораблей на остальных линиях.

Именно поэтому важнейшие морские проливы и каналы напоминают узкие горлышки гигантской бутылки: через сравнительно небольшое число точек проходит непропорционально большая часть глобальных грузов.

Почему всё нельзя просто перевезти по железной дороге

Часть грузов действительно можно перенаправить на железную дорогу или автомобильный транспорт. Но полностью заменить море ими невозможно прежде всего из-за масштаба.

На встрече представителей судоходной отрасли со Всемирной торговой организацией в мае 2026 года приводилась оценка: чтобы перевезти груз, сопоставимый с вместимостью одного большого контейнеровоза, может потребоваться около 70 грузовых поездов. ВТО также отмечала, что возможности альтернативных наземных маршрутов и портов быстро упираются в ограничения пропускной способности.

Самолёт решает другую задачу: скорость важнее цены при перевозке срочных, дорогих и сравнительно лёгких грузов. Возить же по воздуху миллиарды тонн зерна, руды, нефти, мебели или бытовой техники экономически бессмысленно.

Поэтому даже в эпоху спутников, искусственного интеллекта и беспилотников мировая экономика в буквальном смысле продолжает плавать на кораблях.

Что мы на самом деле покупаем вместе с товаром

Когда человек берёт с полки банку кофе или распаковывает новый смартфон, он платит не только за сам продукт.

В цену уже вошли добыча сырья, производство компонентов, упаковка, работа фабрики, перевозка до порта, погрузка, место на корабле, топливо, страховка, портовые сборы, таможенное оформление, склад и доставка последней мили.

Большую часть времени эта система работает настолько незаметно, что о ней никто не задумывается.

Всемирный день моря как раз напоминает: за привычной возможностью заказать вещь, произведённую за тысячи километров от дома, стоит одна из крупнейших инфраструктурных систем человечества.

И пока мир не придумал способ перевозить 12 млрд тонн грузов в год дешевле и эффективнее, чем по воде, огромные суда будут влиять не только на карту мировой торговли, но и на обычный ценник в ближайшем магазине.

Коротко: когда Всемирный день моря в 2026 году

Всемирный день моря отмечается 24 сентября 2026 года, в последний четверг месяца. Это день Международной морской организации ООН, посвящённый безопасности и эффективности судоходства и его роли в мировой экономике. Не следует путать его со Всемирным днём океанов 8 июня и Днём моряка 25 июня.