Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов намерен обратиться в Минтранс за разъяснениями после появления прогноза о возможном переходе на платный проезд по всем федеральным дорогам России. Политик опасается, что такая система ударит по кошелькам автомобилистов и приведёт к подорожанию товаров. Об этом депутат заявил «Газете.Ru».

Поводом стали высказывания профессора НИУ ВШЭ Михаила Блинкина о будущем дорожной инфраструктуры. Эксперт рассуждал о возможном переходе от топливных акцизов к системе оплаты за пройденные километры в перспективе пяти-десяти лет.

Однако Миронов считает, что даже обсуждение подобной модели требует оценки возможных последствий для населения.

«В России две известные беды. И, судя по некоторым прогнозам, одна из них вскоре может стать платной», — заметил парламентарий.

Особенно серьёзными последствия могут оказаться для жителей небольших городов и сельской местности. По словам депутата, автомобильные дороги обеспечивают людям доступ к работе, больницам и образовательным учреждениям. Дополнительная плата за каждый километр способна существенно увеличить повседневные расходы.

Кроме того, повышение стоимости перевозок может отразиться на ценах продуктов и других товаров. В конечном итоге платить больше придётся не только автомобилистам, но и обычным покупателям.

«Считаю необходимым получить разъяснения Минтранса о том, рассматривается ли подобная модель», — подчеркнул Миронов.

При этом речи о принятом решении властей пока нет. Более того, в НИУ ВШЭ официально опровергли сообщения о предложении сделать все дороги в России платными. В университете пояснили, что выступление Блинкина касалось мирового опыта и транспортных технологий, а его слова были вырваны из контекста.

Ранее Life.ru сообщал, что Минтранс России не рассматривает и не обсуждает введение платного проезда по всем автомобильным дорогам страны. В ведомстве подчёркивали, что подобные идеи звучали в рамках экспертных дискуссий и не являлись позицией министерства.