20 сентября, 17:11

В Минтрансе заявили, что идея введения платного проезда на всех дорогах РФ не рассматривается

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

В Министерстве транспорта Российской Федерации не рассматривают инициативу о введении платного проезда по всем автомобильным дорогам страны. Об этом заявил представитель ведомства Николай Шестаков.

«В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается. Данное мнение было высказано отдельным спикером в ходе экспертной дискуссии. Министерство не поддерживает эту инициативу», — сказал он.

По словам Шестакова, данная точка зрения была высказана лишь одним из участников в рамках экспертного обсуждения и не является официальной позицией министерства.

Ранее в ряде телеграм-каналов распространялась информация о возможном повсеместном внедрении платы за использование дорог к 2030 году. В качестве причин таких изменений назывались рост стоимости строительных материалов и расходов на содержание трасс на фоне ограниченного бюджетного финансирования.

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что в России не планируют увеличивать стоимость проезда по платным трассам в ближайшем будущем. Говоря о перспективах использования беспилотников на дорогах страны и в городской среде, Петушенко заявил, что инфраструктура к этому готова. При этом он подчеркнул, что развитием данного направления должны заниматься частный бизнес и транспортные компании.

Александра Мышляева
