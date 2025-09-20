В Минтрансе заявили, что идея введения платного проезда на всех дорогах РФ не рассматривается

В Министерстве транспорта Российской Федерации не рассматривают инициативу о введении платного проезда по всем автомобильным дорогам страны. Об этом заявил представитель ведомства Николай Шестаков.

«В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается. Данное мнение было высказано отдельным спикером в ходе экспертной дискуссии. Министерство не поддерживает эту инициативу», — сказал он.

По словам Шестакова, данная точка зрения была высказана лишь одним из участников в рамках экспертного обсуждения и не является официальной позицией министерства.

Ранее в ряде телеграм-каналов распространялась информация о возможном повсеместном внедрении платы за использование дорог к 2030 году. В качестве причин таких изменений назывались рост стоимости строительных материалов и расходов на содержание трасс на фоне ограниченного бюджетного финансирования.