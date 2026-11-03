Вспомнил времена КВН: Зеленский объяснил отказ от телефонного разговора с Путиным нелюбовью к истории
Зеленский считает бессмысленным ехать в Москву или приглашать Путина в Киев
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Владимир Зеленский считает бессмысленными взаимные приглашения на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москву или Киев. Такое заявление он сделал на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.
«Нет смысла приглашать Путина в Киев, как и меня в Москву», — заявил Зеленский.
Криворожский политик также высказался о возможности телефонных переговоров с российским президентом. По его мнению, такой формат не позволит сосредоточиться на непосредственном обсуждении урегулирования конфликта.
«Мне придётся слушать исторические лекции. Нужно встречаться лично и говорить», — блеснул остроумием бывший комедиант.
Заявление прозвучало накануне нового раунда трёхсторонних переговоров России, США и Украины, запланированного на 10–11 ноября в Абу-Даби. В ходе визита в Берлин Зеленский обсудил с Мерцем дипломатическую подготовку к предстоящим консультациям, а также вопросы противовоздушной обороны и поддержки украинской энергетики.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин раскритиковал стремление Зеленского организовать личную встречу с Владимиром Путиным. По мнению сенатора, попытки украинского политика добиться переговоров при посредничестве Турции больше похожи на демонстрацию дипломатической активности, чем на реальные шаги к урегулированию конфликта. Карасин призвал дождаться результатов предстоящих трёхсторонних консультаций России, США и Украины в Абу-Даби, прежде чем обсуждать новые встречи на высшем уровне.