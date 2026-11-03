Владимир Зеленский считает бессмысленными взаимные приглашения на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москву или Киев. Такое заявление он сделал на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.

«Нет смысла приглашать Путина в Киев, как и меня в Москву», — заявил Зеленский.

Криворожский политик также высказался о возможности телефонных переговоров с российским президентом. По его мнению, такой формат не позволит сосредоточиться на непосредственном обсуждении урегулирования конфликта.

«Мне придётся слушать исторические лекции. Нужно встречаться лично и говорить», — блеснул остроумием бывший комедиант.

Заявление прозвучало накануне нового раунда трёхсторонних переговоров России, США и Украины, запланированного на 10–11 ноября в Абу-Даби. В ходе визита в Берлин Зеленский обсудил с Мерцем дипломатическую подготовку к предстоящим консультациям, а также вопросы противовоздушной обороны и поддержки украинской энергетики.