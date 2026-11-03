Владимир Зеленский стал главным выгодоприобретателем продолжающегося конфликта с Россией и не стремится к дипломатическому урегулированию. Такое мнение выразила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью украинскому блогеру Денису Елисевичу, запись которого она опубликовала в соцсетях.

«Зеленский из лица демократии превратился в главного выгодоприобретателя наибольшей войны в Европе», — заявила Мендель. По её словам, она получила информацию от нескольких источников о том, что именно украинский лидер отказался от ряда соглашений, которые могли привести к прекращению боевых действий.

Бывшая представительница президентской команды также предложила экс-комику Зеленскому лично отправиться в Москву для обсуждения мирного урегулирования. Она убеждена, что у него есть необходимые связи для организации переговоров с российской стороной.

«У Зеленского полтелефона — элита московская, российская. И если ему нужно было бы найти дипломатический путь, он бы нашёл как это сделать. Просто поверьте, у него нет такой цели», — сказала Мендель.

Кроме того, экс-пресс-секретарь резко раскритиковала внутреннюю политику украинских властей, заявив, что страну превратили в «клетку с диктатурой Зеленского». По её оценке, нынешнее руководство Украины не заинтересовано в поиске компромисса, который позволил бы завершить конфликт.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции. Он попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помочь организовать переговоры, объяснив это его контактами с Москвой. При этом Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на встречу именно на уровне глав государств, поскольку предыдущие переговоры делегаций не привели к прекращению боевых действий.