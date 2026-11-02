Россия намерена добиваться сноса создаваемого на Украине мемориального комплекса, который председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «пантеоном нацистских преступников». Об этом спикер верхней палаты парламента заявила журналистам 2 ноября в Пекине по итогам переговоров с китайскими коллегами.

Матвиенко рассказала, что во время встречи с представителями КНР затронула тему перезахоронения на Украине деятелей националистического движения XX века. Особое возмущение председателя Совфеда вызвало решение украинских властей о создании национального пантеона.

«Мы, Россия, будем делать все возможное для того, чтобы этот „пантеон“ был снесен. Он не имеет права ни морального, ни юридического, никакого просто быть на земле», — заявила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации также раскритиковала реакцию международного сообщества. По её мнению, действия украинских властей заслуживают более решительного осуждения со стороны других государств.

«И почему мировое сообщество этого не замечает? Почему никто — ну, Польша так вяло высказалась — не реагирует на это чудовищное действие киевского режима?» — возмутилась председатель СФ.

Поводом для заявления стало, в частности, перезахоронение останков Евгения Коновальца — первого руководителя Организации украинских националистов*. Церемония состоялась 18 августа 2026 года на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом при участии Владимира Зеленского.

Коновалец возглавлял ОУН с момента её создания в 1929 году до своей гибели в 1938-м. Власти Украины рассматривают его как одного из деятелей борьбы за независимость, тогда как российская сторона осуждает его деятельность и историческую роль организации.

В июле украинские власти приняли решение о создании отдельного национального пантеона. Предполагается, что после строительства мемориального комплекса туда перенесут останки ряда исторических деятелей, включая Коновальца.