Зеленский лично решал, кого из националистов перезахоронят на Украине

Владимир Зеленский лично определил первых пятерых исторических деятелей, останки которых украинские власти намерены перезахоронить на территории страны. В список вошли в том числе бывшие руководители Организации украинских националистов* Андрей Мельник и Евгений Коновалец. Об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров.

По его словам, соответствующее решение обсуждалось ещё в январе 2026 года на встрече с Зеленским и министром иностранных дел Андреем Сибигой.

«Президентом были определены имена тех, кого необходимо перезахоронить в Украине, — первая пятёрка. Эта пятёрка реализуется: были перезахоронены полковник Андрей Мельник и полковник Евгений Коновалец», — рассказал Алфёров журналистам на форуме, посвящённом 20-летию института.

Останки Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник перевезли из Люксембурга и перезахоронили под Киевом в мае 2026 года. В августе аналогичная церемония состоялась для Коновальца, останки которого доставили из Нидерландов. В обоих мероприятиях участвовал Зеленский.

Оба исторических деятеля руководили ОУН*. Коновалец стоял у истоков организации и возглавлял её до гибели в 1938 году. После него руководство перешло к Мельнику, который позднее возглавил одно из крыльев расколовшегося националистического движения.

Алфёров сообщил, что работа над возвращением останков других исторических личностей продолжается. Сейчас украинская сторона ведёт десятки переговоров с зарубежными государствами. При этом глава института не назвал оставшихся участников президентского списка, сославшись на сложность получения необходимых разрешений.

По его словам, в ближайшее время на Украине может состояться двойное перезахоронение. Ранее среди возможных кандидатов назывались глава Директории УНР Симон Петлюра и гетман Павел Скоропадский, однако окончательных решений по ним пока не объявляли.

Ранее Life.ru рассказывал о церемонии перезахоронения Евгения Коновальца, которую Зеленский посетил 18 августа. Останки первого руководителя ОУН* разместили на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом с воинскими почестями.

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