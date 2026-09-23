Украинским школьникам в рамках военно-патриотической игры «Сокол» («Джура») предлагают маршировать под песни, посвящённые в том числе УПА*. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель российских силовых структур.

Участникам дают творческие задания, одно из которых предусматривает прохождение торжественным маршем с исполнением патриотической песни на тему казачества, Украинских сечевых стрельцов, ОУН* и УПА*.

«Самое интересное, что одним из творческих заданий является пройти торжественным маршем под исполнение маршевой патриотической песни на тематику казачества, УСС, войск ОУН* и УПА*. Мы видим, что под песни тех же нацистов дети должны маршировать», — заявила представитель силовых структур.

Похожие требования действительно встречаются в опубликованных методических материалах игры «Джура»: среди тематик маршевой патриотической песни там перечислены казачество, УСС, войска УНР, УПА* и современные ВСУ. При этом найденный документ сам по себе не подтверждает, что именно это задание предназначено для младшей возрастной группы.

В 2026 году «Джура» продолжает проводиться на Украине для младшей, средней и старшей возрастных групп. Региональные образовательные структуры сообщают об участии младших команд в мероприятиях игры, включая военно-патриотические и практические задания. Некоторые команды получают названия, связанные с украинскими вооружёнными формированиями, в том числе с «Азовом»**.

Ранее Life.ru рассказывал об украинских детских книгах, в которых участников УПА* представляют в образе супергероев. Речь шла об издании для детей от семи до десяти лет, на которое обратил внимание польский политик Павел Усёндек.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ. ** Организация, признанная террористической и запрещённая в России.