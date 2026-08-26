В Российской государственной библиотеке сформирована закрытая коллекция украинских изданий, куда вошли азбука с изображением горящего Кремля, комиксы, мемуары участников АТО и проза рок-музыканта Кузьмы Скрябина. О целях сохранения таких материалов в интервью «Коммерсанту» рассказал директор РГБ Вадим Дуда.

«Книги создают большое количество установок — нарративов, как сейчас модно говорить. Мы много лет наблюдали, как на Украине появляется неприятная для нас литература, откровенно русофобская. Наблюдали, как искажается история. В городах и посёлках, которые освобождаются сейчас в ходе СВО, мы слышали призывы, в основном от участников боевых действий, о необходимости сжигать и выкидывать некоторые книги», — ответил он.

Дуда также подчеркнул, что РГБ сознательно отказалась от уничтожения этих изданий, хотя из зоны боевых действий поступали соответствующие требования. Вместо этого было решено создать архив, который позволит изучать данные материалы как исторический феномен.

Ранее польский политик Павел Усёндек выразил возмущение тем, что на Украине выпускают детские книги, в которых члены ОУН-УПА* представлены как супергерои. Речь идёт об издании «Приключения Алармика и его друзей», рассчитанном на детей от 7 до 10 лет. Книга свободно продаётся в украинских магазинах. В тексте пособники Гитлера названы командой супергероев УПА*, а борьба против советских войск описана как доблестная. Кроме того, герои поют о наглой Варшаве.

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